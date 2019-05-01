شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 625 مترًا لإقامة محطة صرف صحي بصان الحجر بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرار رقم 4748، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 625 مترا مربعا، بناحية المسلمية بمدينة صان الحجر، لصالح مجلس المدينة، حيث تبرع بها أحد المواطنين لخدمة أهالي المدينة، لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ مشروعات مياة الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار الإمكانيات والموارد المتاحة، مشيراً إلى أن هناك خطة لإنشاء محطة مياه لكل مركز ومدينة، لفك الإشتباكات بين المناطق المجاورة، ولتوفير كوب مياه بمواصفات قياسية للمواطن، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار وفقاً للصالح العام.