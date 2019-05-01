شكرا لقرائتكم خبر عن توقف الاجتماع الأسبوعي للبابا تواضروس خلال فترة الخماسين المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن القس بولس حليم، المتحدث بإسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعي، لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال فترة الخماسين المقدسة.

وقال القس بولس حليم، في تصريح له اليوم: «إن قداسة البابا تواضروس سيسافر خارج مصر، وإنه من المقرر أن يعود الاجتماع للانعقاد في 12 يونيو المقبل».

يشار إلى أن «الخماسين المقدسة» هي الفترة التالية لعيد القيامة المجيد، وتكون مدتها 50 يوماً، ولا يكون فيها أي صوم، وتصلي الكنيسة خلال هذه المدة بألحان الفرح.