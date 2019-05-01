شكرا لقرائتكم خبر عن «الدقهلية» الأولى في «100 مليون صحة» بالكشف على 3 ملايين و709 آلاف مواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن مد العمل بحملة «100 مليون صحة» حتى يوم الأحد، الموافق ٥ مايو، بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية ومراكز الرعاية الصحية بالمحافظة.

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وقال «مكي» في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: «ابتداء من أول أيام شهر رمضان ستستمر الحملة حتى نهاية شهر ديسمبر 2019 للمصريين، وحتى نهاية شهر أغسطس لغير المصريين في مكاتب الصحة المنتشرة في الدقهلية».

وأضاف أنه «سيتم نشر فرق للمسح عند المساجد الكبرى في المدن من بعد صلاة المغرب حتى نهاية صلاة التراويح خلال شهر رمضان».

وفي سياق متصل انتهت الفترة الرسمية للمرحلة الثالثة لحملة 100 مليون صحة والتي بدأت من أول مارس حتى نهاية أبريل، وحققت خلالها الدقهلية المركز الأول على مستوى المحافظات المشاركة في المرحلة الثالثة، وأجرت المديرية الكشف الطبي على عدد 3 مليون و709 ألف و808 مواطن، بنسبة 88% من المستهدف، وجاءت محافظة الشرقية في المركز الثاني بعدد 3مليون و714ألف و148 مواطن بنسبة 88%، ثم محافظة قنا بعدد مليون و518 ألف و775 مواطن بنسبة 80%، ومحافظة الغربية بعدد مليونين و675 ألف و357 مواطن بنسبة 80%، ومحافظة الجيرة بعدد 4 مليون و182 ألف و234 مواطن بنسبة 77%، ومحافظة الوادي الجديد بعدد 157 ألف و528 مواطن بنسبة 74%، والمينا بعدد مليونين و403 ألف و964 مواطن بنسبة 70% من إجمالي عدد المواطنين المستهدفين في الحملة.