شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن القاهرة» يشن حملة على العتبة: «الباعة ساعدونا في نقل بضائعهم أعلى الأرصفة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة لاستقبال شهر رمضان، الأربعاء، بحملة أمنية بالتنسيق مع شرطة المرافق، بإشراف اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة.

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رصدت «المصري اليوم» قيام الباعة الجائلين مشاركة رجال الأمن في نقل البضائع الخاصة بهم من نهر الشارع إلى أعلى الأرصفة دون تجاوزات من رجال الحملة أو المواطنين، الذين عبروا للأمن عن رغبتهم في حفظ الأمن ومنع التكدسات.

بدأت الحملة، التي شنتها مديرية الأمن بقيادة اللواء أشرف الجندى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من تقاطع شارع الأزهر وبور سعيد وانتقلت إلى باب الشعرية، ومن الأزهر إلى ميدان العتبة، وتم رفع كل الإشغالات في صورة إيجابية عبر فيها المواطنون عن تعاونهم مع رجال الأمن.

وقالت مصادر بمديرية أمن القاهرة إن «المشهد الذي حدث من قبل المواطنين ورغبتهم في مشاركة الحملة رفع تلك الإشغالات من الشوارع الرئيسية إلى أعلى الرصيف، عبر عن وعى وثقافة المصريين ورغبتهم في حفظ الأمن ومنع التكدسات بالطرق خلال الشهر الكريم»، مؤكدة تكرار تلك الحملات طوال شهر رمضان.