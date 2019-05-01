شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء لعطلة عيد العمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت السلطات المصرية، اليوم الأربعاء، معبر رفح البري بشمال سيناء في كلا الاتجاهين، بسبب عطلة عيد العمال.

وأكد مصدر مسؤول أنه ستتم إعادة فتح المعبر، صباح الخميس، لعبور المسافرين في كلا الاتجاهين، وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة، وفقًا للآلية المتبعة في هذا الشأن.

بدورها؛ أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم الخميس، وذلك للمتبقي من حافلة الجوازات المصرية والحافلتين الأولى والثانية من كشف (4/24) مع ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، على أن يكون التواجد في الصالة الخارجية للمعبر غدًا الساعة السابعة صباحًا، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.