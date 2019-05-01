شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. افتتاح مشروعات تنموية في مدينة الحسنة بـ13.3 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، غداً الخميس، عددًا من المشروعات التنموية في مدينة الحسنة بوسط سيناء، بتكلفة بلغت 13 مليونا و300 ألف جنيه، وذلك بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء، واحتفال المحافظة بعيدها القومي.

Advertisements

وأكد العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه سيتم افتتاح مبنى مجلس مدينة الحسنة الجديد بتكلفة بلغت 7 ملايين و500 ألف جنيه، وخزان مياه بسعة (400 متر مكعب للمياه المالحة- 700 متر مكعب للمياه المحلاة) بتكلفة بلغت 3 ملايين و500 ألف جنيه، ومدرسة الشهيد عمرو خالد حسن للتعليم الأساسي، بتكلفة بلغت 2 مليون و300 ألف جنيه.

أشار رئيس المدينة إلى أن المحافظ سيفتتح معرضًا للمنتجات البدوية والمشغولات السيناوية على هامش افتتاح المشروعات التنموية.

يذكر أن المحافظ افتتح منذ عدة أيام محطة لتحلية مياه البحر في حي المساعيد بالعريش بطاقة 5000 متر مكعب في اليوم بقيمة 68.5 مليون جنيه، وذلك بهدف زيادة المياه التي يتم ضخها لمدينة العريش، بجانب افتتاح موسم الصيد في بحيرة البردويل لموسم 2019، بعد توقف 4 أشهر لتكاثر زريعة الأسماك.