شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن «كوم حمادة» بالبحيرة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عن ضعف وانقطاع المياه عن مدينة كوم حمادة، ابتداءً من الساعة التاسعة صباح الخميس حتى الثانية عشرة ظهرا من نفس اليوم، وذلك لأعمال صيانة طلمبات الغسيل بمحطة مياه كوم حمادة.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.