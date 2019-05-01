شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يُشيد بإمكانيات نادي الرياضات البحرية بالغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بإمكانيات نادي الرياضات البحرية بالغردقة.

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ووجه «صبحي» خلال زيارته لمدينة الغردقة، الأربعاء، بإشهار شركة خدمات رياضية من خلال الشراكة مع الوزارة في كافة المجالات واستثمار الميناء الخاص بالنادي، كما استمع لمطالب أعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة علاء التايه، حيث طالبوا بضرورة تطوير وصيانة البنية التحتية الإنشائية الرياضية.

ووجه الوزير باختيار مركز شباب الميناء بالغردقة ضمن مسابقة التميز في الأداء على مستوى محافظة البحر الأحمر، وتفقد المبنى الغداري، ومكتبة المركز، وكذلك ملعب كرة القدم القانوني، ووجه بطرح الاماكن الغير مستغلة للاستثمار وفقا للنظم الاقتصادية والاستثمارية المتبعة في هذا الشأن.

ووجه وزير الشباب والرياضة بضرورة تكثيف الأنشطة المختلفة في المركز، وضم المركز ضمن بروتوكول وزارة الاتصالات والشباب والرياضة بإمداده بأجهزة حاسب آلي، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمركز.

وزير الشباب يشيد بامكانيات نادي الرياضات البحرية بالغردقة

وزير الشباب يشيد بامكانيات نادي الرياضات البحرية بالغردقة

وزير الشباب يشيد بامكانيات نادي الرياضات البحرية بالغردقة