شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: توريد 2500 طن قمح للشون والصوامع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن توريد 2500 طناً للشون والصوامع تقدر بنحو 17 ألف أردب، من المساحات التي تم حصادها والتى تبلغ 33 ألفا و690 فداناً من الأراضى المنزرعة بالقمح، التابعة لجمعيات الإئتمان والإصلاح الزراعى والاستصلاح.

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وشدد المحافظ، على مديرية التموين، بمتابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، كما شدد على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

وأوضح المهندس محمد إسماعيل الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام تبلغ 355 ألفاً و659 فداناً، ويبلغ عدد الشون والصوامع المُعدَّة لاستلام القمح 33 شونة، منها 28 شونة، عبارة عن مستودعات، ومظلات خرسانية، وهناجر، و5 صوامع مطورة، بالإضافة إلى عدد 5 شون، وصوامع، تابعين لمديرية الزراعة بالنوبارية، مضيفاً أن الطاقة الإستيعابية للشون بالمحافظة، تبلغ نحو 437 طناً، مؤكداً أنها تكفى لاستيعاب الكميات المتوقع توريدها.

وأشار الزواوى، إلى تحديد وزارة الزراعة لسعر القمح على حسب درجات جودته، وأن سعر القمح درجة نظافة 22،5 هو 655 جنيهاً، ودرجة 23 هو 670 جنيهاً، ودرجة 23,5 هو685 جنيهاً.