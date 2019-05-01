شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يتابع الاستعدادات لاستقبال إحدى مجموعات كأس الأمم الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام، بجولة تفقدية لأعمال تطوير ورصف وتجميل طريق السويس الأدبية بطول 10 كيلو مترات، وشارع صلاح نسيم أمام شركات البترول، وأعمال تطوير ميدان فكري زاهر في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال إحدى مجموعات كأس الأمم الأفريقية في يونيو 2019.

وأكد المحافظ على المهندس محمد عليوة رئيس المنطقة الجغرافية ورئيس شركة السويس لتصنيع البترول، سرعة الانتهاء من أعمال التجميل والتطوير ودهان أسوارالشركات، بشارع صلاح نسيم وطريق السويس القاهرة.

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وأكد «صقر» على حي فيصل وحي عتاقة سرعة التنبيه على أصحاب العقارات بإنهاء أعمال الدهانات لواجهات العمارات بمدينة السلام 1 بحي فيصل على طريق السويس القاهرة، والمباني الواقعة بنطاق السلام 2 بحي عتاقة.

وخلال الجولة أكد «صقر» على رئيس حي عتاقة بسرعة رفع الإشغالات والتراكمات والأكشاك والمباني العشوائية بمنطقة الأتكة وميدان الأدبية، ومنع وقوف أي معدات أو لوادر أو سيارات على طريق السادبية السخنة بالتنسيق مع فريق الطوارئ بجهاز النظافة.

ووجه اللواء عبدالمجيد صقر، مدير التجميل بتنفيذ الأعمال على طريق السويس القاهرة وتطوير ميدان فكري زاهر بما يليق بمحافظة السويس الباسلة.

رافق المحافظ في الجولة كلا من وليد شوقي رئيس حي عتاقة ومحمود فوزي رئيس حي السويس وفاتن عبدالعظيم رئيس حي فيصل، وممثلي الشعبة الهندسية والمرور ومديري الطرق وجهاز التجميل وفريق الطوارئ والكهرباء والري والصرف الصحي والإنارة العامة وممثلي الشركات المنفذة للأعمال والجهات المعنية.