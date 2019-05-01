10800 جنيه مصروفات.. ننشر شروط القبول والتقديم بالمدارس اليابانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

فتحت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، باب التقديم الإلكتروني للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2019/ 2020، عبر الرابط:اضغط هنا

وأعلنت الوزارة دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ابتداءً من العام الدراسي المقبل 2019/2020، لتبلغ عدد المدارس 40 مدرسة منها 35 مدرسة تعمل منذ العام الدراسي 2018/2019.

ومن المقرر افتتاح المدارس الجديدة في محافظات: كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، سوهاج، وأسوان.

وحددت الوزارة مجموعة من الشروط والقواعد للتقديم في المدارس المصرية اليابانية:

أولًا- شروط القبول:

- تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية عبر البوابة الإلكترونية فقط، ولا ينظر أو تقبل أي طلبات للتقدم بأي وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة.

- أن يكون الطفل المتقدم للقبول مصري الجنسية.

- أن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية، حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من عام 2019، من الأكبر سنًا فالأقل في الشريحة المخصصة لكل صف دراسى علي النحو التالي:

- لا يجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بالبنود السابقة تحت أي مسمى.

- الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة المتقدم إليها التلميذ وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي لولي الأمر، أو أي مستند رسمي يرجع تاريخة إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر يثبت الاقامة فى النطاق المطلوب، و تكون الأولوية في القبول للطلاب الأقرب في السكن للمدرسة المتقدم اليها في حالة المفاضلة بينهم على النحو التالى:

-الحي/ جهاز المدينة في المحافظات الكبرى.

-المدينة التابع لها المدرسة في حال وجود أكثر من مدرسة داخل المحافظة الواحدة.

-المحافظة فى حالة وجود مدرسة واحدة فقط بها.

وأوضحت الوزارة أن شرط الإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة؛ لتعديل جدول اليوم الدراسي، ليزيد عن المواعيد السابقة بمدة لا تقل عن ساعة كاملة؛ لضمان تطبيق المجموعة الكاملة لأنشطة التوكاتسو اليابانية بداية من العام الدراسي 2019/ 2020، بالإضافة إلى عدم مسؤولية المدرسة عن تقديم خدمة توصيل الطلاب على مستوى المدارس المصرية اليابانية، ويوقع ولي الامر على قرار بالموافقة على أي تغييرات في جدول اليوم الدراسي، بما يتناسب مع مستويات تنفيذ الأنشطة في أي وقت، ويشمل الإقرار ما يلي:

- قبول ولي الأمر تطبيق النموذج الياباني (أنشطة التوكاتسو) بجميع أعبائه داخل وخارج المدرسة وما يستلزمه ذلك من وقت أو مهام.

- قبوله تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا وفقًا للقواعد التى تضعها المدرسة فى هذا الشأن.

- سداد المصروفات الدراسية بأقساطها وفق المواعيد والجدول الزمني المحدد لذلك، وفى حالة مخالفة ذلك تتخذ الإجراءات المقررة قانونًا ضده ودون الحاجة لاننذاره أو إخطاره رسميًا.

- بالنسبة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، تقبل طلباتهم بشكل مبدئي دون الالتزام بقبول جميع الحالات إلا من خلال إجراء مقابلة شخصية لهم، وفي حالة اكتشاف الحالات التي تحتاج لرعاية خاصة، يجري تحويل الملف للجنة متخصصة؛ لتقييم الحالة، وطلب المستندات اللازمة وتقرير القبول من عدمه وفق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية، والقواعد والأحكام المقررة فى هذا الشأن.

- وفي حالة اكتشاف الأمر فى وقت لاحق وبعد قبول ملف الطفل وانتظامه بالمدرسة، يحال الأمر لنفس اللجنة وتتبع نفس الإجراءات، وفى حالة عدم قبول الحالة يجري رد المصروفات وفق القواعد والشروط وتحويل الملف لمدرسة تستوعب الحالة المعروضة.

ثانيًا- قواعد التقديم:

- أن يكون مصري الجنسية ومن أب مصري الجنسية.

- أن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية على النحو المبين بجدول الأعمار.

- التأكد من ملئ جميع البيانات المطلوبة في كل فقرة بدقة لحفظ البيانات وإتمام عملية التقدم.

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- ملئ البيانات الشخصية بحرص مع كتابة الاسم رباعيًا وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي والعنوان المدرج في بطاقة الرقم القومي وعنوان أخر يمكن إثباته في حالة اختلافه عن المدرج ببطاقة الرقم القومي.

- أى محاولة لتقديم بيانات مغلوطة أو مستندات غير معتمدة، يجري استبعاد الحالة نهائيًا.

- كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخرى أثناء عملية التقديم، ولا يحق لأى متقدم اختيار أكثر من مدرسة ومن يقوم بذلك يعرض طلبه للحذف بالكامل.

- أن يكون البريد الإلكترونى المسجل على صفحة التقدم مفعل، والاحتفاظ بكلمة المرور، وفي حالة فقدان البريد الإلكترونى أو كلمة المرور تصبح المسئولية كاملة على ولي الأمر في حال عدم القدرة على التواصل ودون أدنى مسئولية على وزارة التربية والتعليم.

-أي خطأ في البيانات الشخصية قد يتسبب في عدم القدرة على التواصل مع ولي الأمر وقد يتسبب في فقدان الفرصة الوحيدة المتاحة.

- أن يراعى ولى الأمر تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط، وفى حالة تسجيل بيانات نفس الطفل لأكثر من مرة يحذف الطلب تلقائيًا، ولن يكون لولى الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

- الحرص فى اختيار المدرسة المطلوب التقدم إليها وفق عنوان ولي الأمر ببطاقة الرقم القومي أو العنوان الأخر الذى يمكن إثباته والساري لمدة لا تقل عن ستة أشهر سابقة لتاريخ التقدم، ولن يكون لولى الأمر الحق في نقل الطفل بعد إثبات عنوان الإقامة لأى مدرسة مصرية يابانية في نفس نطاق المحافظة، وليس لولى الأمر حق طلب توفير أي وسيلة مواصلات إلى المدرسة نظرًا لعدم توافر هذه الخدمة بالمدارس بموجب هذا الشرط.

- تتاح الفرصة مرة واحدة فقط لولي الأمر لتسجيل بيانات نجله، وبمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر "حفظ" وظهور رسالة "تم التسجيل بنجاح" لا يمكن تعديل البيانات المسجلة للتلميذ.

- يوقع ولي الأمر على جميع التعهدات والإقرارات التى تحددها وتقررها إدارة المدارس المصرية اليابانية بما يكفل الإلتزام الكامل بنظام تشغيل المدارس.

-في حالة اكتشاف أى بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أى معلومات عن حالة الطالب، يحق لإدارة المدرسة اتخاذ الإجراءات القانونية و الجنائية ضد مقدميها و ليس لهم الحق في أي مطالبات أو تعويضات.

-يعتبر كل المتقدمين مرشحين للقبول مبدئيًا ويكون القبول النهائي بعد اجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة وسداد مقدم المصروفات في الميعاد المحدد ولا يحق الرجوع علي الوزارة بأي حق قانوني في حالة عدم القبول.

- مسئولية نقل الملف الإلكترونى للطفل مسئولية كاملة على ولي الأمر وفى حالة عدم وفاء ولي الأمر بهذا الشرط في موعد أقصاه 30 يوم "فقط ثلاثون يومًا من أول يوم في العام الدراسى".

- يكون للمدرسة الحق فى اتخاذ الإجراءات الرسمية نظرًا لعدم وجود ملف الطفل بالمدرسة مع خصم المبالغ التي سددت بمعرفة ولى الأمر للمدرسة دون أن يحق لهم الرجوع على المدرسة قانونًا لاسترداد تلك المبالغ.

ثالثًا: المستندات المطلوبة أثناء عملية ملء بيانات التقدم وبعضد الاختيار المبدئي؛ تمهيدًا للمقابلة الشخصية مع الطالب:

- شهادة ميلاد مميكنة للطفل / التلميذ حديثة الإصدار (لا تزيد عن شهر)

- بطاقة الرقم القومى لولي الأمر (سارية)

- إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على إعلان فتح باب التقدم بستة أشهر على الأقل (توثيق رسمي)، فى حالة اختلاف محل الإقامة الحالي عن المثبت فى بطاقة الرقم القومي.

- دفع مقدم المصروفات الدراسية وهو نسبة (10%) من قيمة المصروفات الكاملة تسدد على الحساب الموحد للمدارس، ويسلم أصل إيصال السداد في حالة قبول ملف الطالب بشكل نهائي وبموجب خطاب رسمي من إدارة المدرسة بالمطالبة موجود بها رقم الحساب.

-لا يحق لأى ولي أمر المطالبة باسترداد قيمة مقدم المصروفات بعد سدادها وتسليم أصل الإيصال لإدارة المدرسة تحت أي بند أو ظرف خاص بولي الأمر.

-التوقيع على إقرار ولي الأمر (عدد 2 أصل نسخة لولي الأمر ونسخة للمدرسة) وفى حالة مخالفة ولي الأمر لأى من بنود الإقرار لا يقبل ملف الطفل ولا يحق له المطالبة بقيمة مبلغ مقدم المصروفات.

رابعًا المصروفات:

تبلغ مصروفات المدارس المصرية اليابانية مبلغ شامل ثمانية آلاف وثمانمائة جنية (8800) بالاضافة إلى ألفان جنية (2000) أنشطة بإجمالي مبلغ عشرة آلاف وثمانمائة جنية (10,800) مصرى للطالب، بالإضافة تكلفة الزي المدرسي وتطبيق التواصل للطلاب الجدد فقط، وتكون تلك المبالغ قابلة للزيادة وفقًا للقواعد والأحكام التي تقرها وزارة التربية والتعليم قبل بداية كل عام دراسي بموجب قرار وزاري يصدر من السلطة المختصة.

خامسًا النظام التعليمي:

- المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد (2.0) بالاضافة إلى أنشطة "التوكاتسو" كأنشطة أساسية

- لغة التدريس فى المدارس هى اللغة الإنجليزية بداية من العام الدراسى 2019/2020 بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plus.