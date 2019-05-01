"135 مصيدة هرمونية".. ننشر إجراءات الزراعة لمواجهة الحشرة القاتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، إن الوزارة تتابع على مدار الساعة كل ما يُستجد بشأن تهديدا الحشرة الفتاكة.

وأضاف السباعي، لمصراوي، الأربعاء، أن الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتلقى تقريرًا فنيًا كل 24 ساعة من اللجنة الفنية المشكلة من معهد وقاية النبات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ولجنة المبيدات للوقوف على الحالة الصحية للنباتات.

وأوضح السباعي، أن وزير الزراعة، شكل لجنة فنية من الإدارة المركزية للآفات ومعهد وقاية النباتات والإدارة المركزية للمبيدات للعمل في إطار مواجهة الحشرة حال ظهورها، مشيرًا إلى أن الإدارة وضعت مصائد بالمنطقة الجنوبية للبلاد.

وأضاف "السباعي"، أن الإدارة وضعت 30 مصيدة هرمونية بكل محافظة، بداية من الحدود حتى الصحراوي، موضحا أن الحشرة الجياشة، هي الأخطر في العالم كله وعدم مكافحتها قد يؤدي إلى تدمير 40% من المحاصيل المنزرعة.

وأشار إلى أن المصائد، مهمتها الرصد والإنذر المبكر لأي مخاطر بشأن الحشرة، وأنه حتى الآن لم يتم التأكد من دخولها لمصر.

وتابع: "لم نرصد دودة واحدة في محافظات الجنوب، وتنتشر المصائد الضوئية في محافظات أسوان، وتوشكى، والأقصر، والبحر الأحمر، وقنا، وسوهاج، تمهيدا للتعامل الفوري معها.

وتعد الحشرة هي الأخطر في العالم وتهدد ما يقرب من 100 محصول، وتتغذى على جميع أنواع المحاصيل والفاكهة.

وفي ذات السياق أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة الزراعة عملت تحليل جين لأكثر من ألف دودة وحشرة حتى الآن؛ للتأكد مع عدم وجود الحشرة داخل مصر، مشيرا إلى توجيه المزارعين بسرعة إبلاغ المديرية حال ظهور حشرة لا يعرفونها .

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وأضاف القرش، لمصراوي، أنه جرى التنسيق مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي، التشيد علي مهندسى الحجر الزراعى فى الموانى ونطاق المنافذ الحدودية، موضحا أن المهندسين تلقوا تدريب عالي المستوي للتعرف عليها وكيفية التعامل معها.

وأشار إلى أن الوزارة أعلنت رفع درجات الاستعداد للقصوى؛ لمنع دخول تلك الحشرة إلى مصر.

واتخذت الوزارة عدة إجراءات لمواجهة الحشرة القاتلة، كالتالي:

1- نشر 135 مصيدة ضوئية على الحدود الجنوبية للبلاد.

2- توفير 3 أنواع وآلات رش للأراضي المتوقع إصابتها .

3- وضع 30 مصيدة في كل محافظة مع مرور لجنة فنية لمراقبة الأمر والتعامل الفوري حال ظهورها.

4- عمل ورش فنية وتوعية للمزارعين للتعرف على الحشرة وسرعة الإبلاغ.

5- التعاون مع الفاو في برنامج توعوي يستهدف تعليم 10 ملايين مزارع بطرق المكافحة والمراقبة.

6- توزيع مهندسي الحجر الزراعي لفحص الزراعات القادمة من الخارج للتأكد من عدم تسربها لمصر.