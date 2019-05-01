التعليم تعلن موعد إغلاق باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية، للعام الدراسي 2019/ 2020، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 1 مايو ولمدة 15 يومًا، بحيث يغلق باب التقديم الإلكتروني في 15 مايو المقبل.

ويمكن للراغبين في التقدم الدخول على الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg/

وتقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية عبر البوابة الإلكترونية فقط، ولا ينظر أو يقبل أي طلبات للتقدم بأى وسيلة أخرى، أو بعد المواعيد المحددة؛ لإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل.