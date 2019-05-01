بالأسماء.. الصحة تُحذر من 7 أدوية للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة، من تناول 7 أدوية للأطفال، مطالبة بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، أصدرت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، منشورًا حمل رقم (19 لسنة 2019)، بضبط مستحضرات: (Urso Plus للتشغيلات المنتجة منذ تاريخ 3/2017 وحتى 2018/11، وUrsofalk 250 mg للتشغيلات المنتجة منذ تاريخ 2017/3 وحتى 2018/12، ursotwin 500 mg لتشغيلتين فقط).

كما حذرت إدارة الصيدلة من أدوية (Livagoal 450 mg للتشغيلات المنتجة منذ تاريخ 2017/3 وحتى 2018/6، وEgyurso 500 mg لـ 3 تشغيلات- وursochol 250 mg - وbiliver 450 mg لـ 5 تشغيلات).

وتستخدم تلك الأدوية في علاج الصفراء وتذويب حصاوي المرارة والكلى.

Advertisements

وأرجعت وزارة الصحة حظر هذه الأدوية لتعديل النشرة الداخلية للمستحضرات، لإضافة بعض التحذيرات الخاصة بحمض أورسوديوكسيكوليك.

ووجهت إدارة الصيدلة بضرورة تجميد الأرصدة الموجودة لديها من تلك التشغيلات، وإرجاع ما بيع للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية من التشغيلات سالفة الذكر، وإبلاغ إدارة الصيدلية بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.

كما أمرت، بتسليم مندوب الشركة للأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، مع موافاة الإدارة بالكميات التي تم تحريزها على أن يتم إعدام تلك الكميات بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من "مفتشي الصيدلة".