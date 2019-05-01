الآفة الأخطر في العالم تهدد مصر.. 10 معلومات عن الحشرة القاتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد :

تعد الحشرة الجياشة أخطر الحشرات التي تهاجم المحاصيل الزراعية، في العالم.

وقال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، إن الوزارة تتابع على مدار الساعة كل ما يُستجد بشأن تهديد الحشرة الفتاكة.

وأضاف السباعي، لمصراوي، الأربعاء، أن الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يتلقى تقريرًا فنيًا كل 24 ساعة من اللجنة الفنية المشكلة من معهد وقاية النبات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ولجنة المبيدات للوقوف على الحالة الصحية للنباتات.

ويرصد الخليج 365 أبرز المعلومات، عن الحشرة القاتلة، بحسب الدكتور ممدوح السباعي:

1- اكتشفت لأول مرة في أفريقيا عام 2015 وهاجمت 12 دولة.

2- تعد من الآفات التي لديها شهية كبيرة.

3- لا تتحرك بشكل منفرد بل في مجموعات ضخمة.

Advertisements

4- تفقس من 1500 بيضة إلى 2000 بيضة خلال الـ5 أيام الأولى.

5- تستطيع قطع مسافة من 5-8 كيلومترات في اليوم الواحد.

6- تفضل مهاجمة محاصيل القطن والذرة والفاكهة.

7- يترواح حجمها من 2-5 سم.

8- تلد الإناث اليرقات بشكل مكثف ويصل حجم اليرقة إلى 8 سم ويكون أسود اللون ومغطى بالشعر.

9- الذكور غالبا ما تكون برتقالية في أسود اللون، والإناث تتسم باللون الأبيض.

10- تتغذى من موقع وضع اليرقة وعند الاستقرار تبدأ في الانتشار.