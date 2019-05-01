توقف العظة الأسبوعية للبابا تواضروس حتى يونيو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف: أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية توقف عظة الأربعاء الأسبوعي للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال فترة الخمسين المقدسة، بسبب الأعياد ولسفره خارج البلاد. وقالت الكنيسة في بيان اليوم الأربعاء، إنه من المقرر استئناف العظة الأسبوعية الأربعاء ١٢ يونيو المقبل.

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