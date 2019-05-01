محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انتهاء أعمال رصف 114 حارة ضيقة ببلاط الإنترلوك بحي شمال الجيزة، استكمالاً للأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية، في إطار حرص الدولة على إعطاء أولوية بالاهتمام بتطوير المناطق العشوائية والشعبية.

وأشار راشد، في بيان، الأربعاء، إلى أن أعمال الرصف شملت رصف وتركيب بلاط انترلوك ل82 شارع وحارة بمتفرعات شارع الاعتماد، وشارع الأقصر، وشارع محمد حسن، وامتداد الوحدة، والبوهي.

وتابع: "بجانب رصف وتبليط 20 شارع وحارة بمنطقة جزيرة امبابة، ورصف وتبليط 12 شارع وحارة بمتفرعات شارع نصر نصار، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال باقي أعمال تبليط متفرعات شارع نصر نصار وكمال حمزة وبعض شوارع جامع الصلاح فور توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق بالتأكد من تنفيذ الاعمال طبقاً للمعايير والمواصفات الفنية للطرق.

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ووجه راشد رئيس حي شمال بمواصلة أعمال تطوير الميادين والشوارع ورفع كفاءة الإنارة، وإزالة كافة الإشغالات، وترميم الأرصفة للتسهيل على المارة وعدم السماح بقيام المحلات باستغلالها والتعدي عليها، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ليشعر المواطن بتحسن ملموس.

وأضاف محمد نور رئيس حي شمال الجيزة، بأنه جاري رفع كفاءة وتطوير مدخل مدينة الأمل بالتشجير والمسطحات الخضراء وتدعيمه بأعمدة إنارة ليد حديثة.

يذكر أن محافظة الجيزة فعّلت منظومة الجمع السكني على مستو

الجيزة: رصف وتطوير 114 حارة وشارع بحي شمال حي شمال الجيزة بالكامل للنهوض بمستوى النظافة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.