غدًا.. انطلاق مؤتمر "الصحة وحقوق الإنسان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
يفتتح محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، غدًا، مؤتمر الصحة وحقوق الإنسان، غدًا الخميس.
ويأتي هذا المؤتمر في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالنظام الصحي في مصر وتطوره لتلبية الاحتياجات الصحية للمواطن التي تُعد أساس حقوق الإنسان، ويناقش مجموعة من القضايا المرتبطة بحماية ورعاية الحقوق الصحية للمواطن.
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