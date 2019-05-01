القبض على نصاب الوظائف الحكومية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على أموال بعض المواطنين بسوهاج بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم بإحدى الجهات الحكومية.

كان بلاغا ورد لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من مواطنين، بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على أموال بعض المواطنين، بزعم قدرته على توفير فرص عمل لهم بإحدى الجهات الحكومية.

وبتقنين الاجراءات، تمكن فرع الإدارة بجنوب الصعيد من ضبط أحد الأشخاص (ملاحظ بإحدى شركات الخدمات التجارية البترولية) مقيم بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج لقيامه بالحصول على مبالغ مالية بلغت (100000) مائة ألف جنيه كمقدم لمبلغ (160000) مائة وستون ألف جنيه من مواطنين إثنين بزعم قدرته على تعيين نجليهما بإحدى الجهات الحكومية من خلال علاقته بمسئولي تلك الجهات "خلافاً للحقيقة" إلا أنه لم يفي بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

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كما تبين تلقيه مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم، لم يقوموا بالإبلاغ أملا في الحصول على فرص عمل أو استرداد أموالهم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتعهد برد المبالغ المستولى عليها للشاكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.