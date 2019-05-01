محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت شرطة الكهرباء حملاتها الأمنية، ونجحت بقيادة اللواء رفعت خضر مساعد وزير الداخلية، في ضبط 314802 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد خلال شهر. وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد،218,097,769 جنيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "شرطة الكهرباء": ضبط 300 ألف قضية سرقة للتيار في 30 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.