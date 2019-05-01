محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت إدارة مكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، حملاتها لملاحقة حائزي المواد المخدرة، حيث نجحت في ضبط 4283 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 4604 متهم خلال شهر.
وعثر بحوزة المتهمين على 650 كيلو بانجو، و342 كيلو حشيش، وكيلو أفيون، و54 كيلو هيروين، و10 كيلو من مخدر الفودو، و39 كيلو استروكس، و385 جرام من الشابو، و304 جرام من مخدر الآيس.
كانت هذه تفاصيل خبر "مكافحة المخدرات": ضبط 54 كيلو هيروين و39 كيلو استروكس خلال شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.