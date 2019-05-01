في 30 يومًا.. الداخلية تضبط 5546 قضية تهرب ضريبي بـ5.9 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تواصلت الأجهزة الأمنية جهودها، ضبط قضايا التهرب الضريبي، حيث نجحت في ضبط 5546 قضية في مجال الضرائب والرسوم خلال شهر، بلغ حجم التعاملات في تلك القضايا 5,973,966,833 مليار جينه

وضبطت أجهزة الأمن 876 حالة ضرائب عامة، وكشفت 333 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وتم ضبط 177 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي، و267 قضية في مجال الجمارك، وضبط 47 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة، و1195 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، و727 حالة تحري مدين ولجان فحص.

وبلغ حجم التعاملات في تلك القضايا 5,973,966,833 مليار جينه، وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها، كما تم التصالح في 988 قضية بإجمالي متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها 7,493,918 مليون جنيه.