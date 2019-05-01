في استجابة فورية لاستغاثة سائق.. ضبط 3 أشخاص سرقوا سيارة بالإكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 3 أشخاص قاموا بسرقة سيارة من سائق أثناء قيادتها بالإكراه، أثناء مرور قوة أمنية بالطريق الصحراوي الغربي - بدائرة مركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم.

ولاحظة الحالة الأمنية، استغاث بهم سائق وقرر قيام ثلاثة مجهولين باستدراجه بالسيارة قيادته أجرة "تاكسي" من منطقة المسلة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بزعم توصيلهم إلى مدينة طامية، وبالقرب من الطريق الإقليمي بدائرة المركز هدده أحدهم بسلاح أبيض "مطواه" وقام آخر بإلقاء مسحوق الشطة بوجهه وأنزلوه

Advertisements

من السيارة وفروا هاربين، وأثناء ذلك تبلغ للقوة الأمنية من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة بالطريق الإقليمي، وتبين أنها ذات السيارة وهروب مستقليها إلى الزراعات المجاورة للطريق.

ومن خلال تكثيف الجهود وتمشيط المنطقة تمكنت القوة من ضبط المتهمين (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم مطواه وكيس به مسحوق الشطة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.