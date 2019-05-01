الداخلية: القبض على "لص الفيلات" في الجمالية حال تصرف في المسروقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على أحد الأشخاص قام متهمة بارتكاب جريمة سرقة بالجيزة، حال محاولته التصرف في المسروقات بمنطقة الجمالية.
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بالجيزة، حال تردده على دائرة القسم وبحوزته كمية من المشغولات الذهبية وعرضهم على أحد محلات بيع المشغولات الذهبية للبيع بثمن لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، عبارة عن (3 سلسلة، إنسيال، 4 دلاية)، كما ضبط بحوزته مبالغ مالية قدرها (225 يورو ، 5 دولار، 3200 جنيه) .
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل عدد 3 فيلات سكنية بمحافظة الجيزة باسلوب ( الضغط على الشباك )، وتم بإرشاد المتهم ضبط باقي المسروقات بمسكنه ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموه بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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