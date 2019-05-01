أجبروه على توقيع إيصال أمانة.. ضبط 3 أشخاص اختطفوا عامل في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 3 أشخاص بينهم شقيقان اختطفوا عامل، واجبروه على توقيع إيصالات أمانة كرهاً عنه لوجود خلافات مالية مع أحدهم بحلوان.

كان قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغًا من ربة منزل، بتلقيها اتصالاً هاتفياً من نجلها، عامل، 35 سنة، محكوم عليه بالحبس 4 سنوات في عدد 6 قضايا "تبديد")، أبلغها خلاله بقيام بعض الأشخاص باختطافه واحتجازه داخل منزل بدائرة القسم.

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تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص (تاجر أدوات مكتبية، محكوم عليه في قضية "تبديد" وشقيقه سائق، محكوم عليه في قضية "تبوير" مقيمان بدائرة القسم بالاشتراك مع سائق مقيم الصف بالجيزة، محكوم عليه في 3 قضايا "تبديد، سرقة" وسبق اتهامه في قضيتين "سرقة بالإكراه، تبديد".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم داخل عقار بشارع كورنيش النيل بدائرة القسم وبصحبتهم المجنى عليه موثوق اليدين وبه كدمات بالظهر والعين اليسرى وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر الأول بوجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه ونجل خاله وأنهما مدينين له بمبلغ (21200 جنيه) ولدى مطالبته لهما برد المبلغ رفضا فعقد العزم على اختطاف المجنى عليه وفى سبيل تنفيذ ذلك استعان بالثاني والثالث حيث قاما باستدراجه إلى منطقة كورنيش النيل بدائرة القسم بزعم الاتفاق على عمل ثم اصطحبوه كرهاً عنه داخل سيارة نقل "ملك الأول" وقاموا بإيثاقه والتعدي عليه بالضرب مُحدثين إصابته وإكراهه على توقيع 10 إيصالات أمانة على بياض وأرشدوا عن السيارة وإيصالات الأمانة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.