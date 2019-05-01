الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة العثور على ربة منزل مذبوحة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، كما تمكنت قوات الأمن من ضبط مرتكب الواقعة بمدينة نصر.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، بالعثور على جثة ربة منزل تبلغ من العمر 34 عاما، بداخل مسكنها الكائن بدائرة القسم، وبها جروح طعنية متفرقة والعثور على سكين مدمم بدورة المياه.

فقد تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الحادث وتبين أنه "سايس- بالشارع محل سكن المجنى عليها- سن 34 ومقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم".

وأضافت الداخلية في بيانها، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أن المجني عليها طلبت منه تنظيف سيارتها، والصعود إلى شقتها عقب ذلك لإعطائه وجبة غذاء، وعقب صعوده وفتحها لباب الشقة ثم توجهها لإحضار الوجبة دلف خلفها، وإستل سكينًا من المطبخ وطعنها بأماكن متفرقة واستولى على هاتفي محمول ومبلغ 300 جنيه، أثناء ذلك سمع طرقًا بباب الشقة فقفز من الشرفة فسقط على مخزن خلف العقار ونتج عن ذلك إصابته بكسر بالساقين، وأرشد عن المسروقات.