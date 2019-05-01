مصر | "فشل في اغتصابها فقتلها".. التصريح بدفن جثة ربة منزل بمدينة نصر

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أنها لسيدة في العقد الثالث من العمر مذبوحة ومصابة بطعنات متفرقة.

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة جارتهم "م.أ" مذبوحة داخل شقتها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، والفحص عثر على جثة "م.أ" ربة منزل، في العقد الثالث من عمرها، مذبوحة، تم نقلها إلى المشرحة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص الكاميرات المتواجدة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها سايس يعمل بالعقار المجاور للمجني عليها.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

