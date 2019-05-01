مصر | "ذهبت لتأتي له بالطعام فغافلها وذبحها".. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد سايس بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ذهبت لتأتي له بالطعام فغافلها وذبحها".. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد سايس بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قطاع الأمن العام، ملابسات العثور على جثة ربة منزل مذبوحة بمدينة نصر، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سايس جراج لسرقته متعلقاتها.

وتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل 34 عاما بداخل مسكنها الكائن بدائرة القسم، وبها جروح طعنية متفرقة والعثور على سكين مدممة بدورة المياه.

وتم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الحادث وتبين أنه سايس بالشارع محل سكن المجني عليها، ومقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر أن المجني عليها طلبت منه تنظيف سيارتها والصعود إلى شقتها عقب ذلك لإعطائه وجبة غذاء وعقب صعوده وفتحها لباب الشقة ثم توجهها لإحضار الوجبة دلف خلفها واستل سكينًا من المطبخ وطعنها بأماكن متفرقة واستولى على هاتفي محمول ومبلغ 300 جنيه، أثناء ذلك سمع طرق بباب الشقة فقام بالقفز من الشرفة فسقط على مخزن خلف العقار ونتج عن ذلك إصابته بكسر بالساقين، وأرشد عن المسروقات، وتم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

