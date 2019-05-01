مصر | خلال شهر.. "الأمن العام" يضبط 11 ألف عنصر إجرامي و15 هاربا من إعدام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال شهر.. "الأمن العام" يضبط 11 ألف عنصر إجرامي و15 هاربا من إعدام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية

وأسفرت الجهود على مدار شهر باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمناطق، ( "المنزلة – المطرية – الجمالية- ميت سلسيل" بالدقهلية)، ( "التمساح – دواسة – المدورة – الخندق" ببورسعيد)، (بحيرة المنزلة بدمياط )، (منطقة السحر والجمال بالإسماعيلية والشرقية) ضُبط خلالها (3222متهم).

وضبط 11259 متهما من العناصر الخطرة والهاربين من السجون وذوى الأنشطة الإجرامية،570 قطعة سلاح نارى بحوزة 3430متهم ) وذلك على النحو التالى: (2 جرينوف - 2رشاش– 390 بندقية آلية – 690 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 284 طبنجة- 2489 فرد محلى – 8365 طلقة مختلفة الأعيرة – 5918 قطعة سلاح أبيض).

كما ضبط (5) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، فضلا عن تنفيذ (8350) حكم جناية من بينها (15 حكم بالإعدام – 565 حكم بالسجن المؤبد)، (605735) حكم حبس جزئى، (107452) حكم حبس مستأنف، (1086568) حكم غرامة، (265385) حكم مخالفة.

وفى ذات السياق نجحت الحملات فى ضبط (55) تشكيل عصابى ضموا (184) متهمًا، إرتكبوا (270) حادث سرقة متنوع، (4283) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها (4604) متهم.

