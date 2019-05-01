مصر | "الداخلية" تنعش خزينة الدولة بـ225 مليون جنيه حصيلة مخالفات كهرباء وضرائب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية" تنعش خزينة الدولة بـ225 مليون جنيه حصيلة مخالفات كهرباء وضرائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت مباحث التهرب الضريبي والرسوم والكهرباء بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 225 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي خلال شهر على مستوى الجمهورية.

وضمت قائمة القضايا: ضبط (314802) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (218،097،769 مائتان وثمانية عشر مليونا وسبعة وتسعون ألفا وسبعمائة تسعة وستون جنيهًا).

كما نجحت الحملات فى ضبط (5546) قضية فى مجال الضرائب والرسوم ضمت (876) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (333) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (177) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، (267) قضية فى مجال الجمارك، وكذا ضبط (47) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة، (1195) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، (727) حالة تحرى مدين ولجان فحص.

وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا (5،973،966،833) مليار جينه وتم إخطار مصلحة الضرائب لفحصها، وتم التصالح فى (988) قضية بإجمالى متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها (7،493،918مليون جنيه).

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فى مجال جرائم الأموال العامة، أسفرت الجهود عن ضبط (139) قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة ضمت (51) قضية (تقليد وترويج عملات وطنية وأجنبية- تزوير أوراق رسمية وعرفية- نصب سفريات شركات – تزوير تأشيرات وإقامة - تخليق دولارات- نصب وإحتيال على المواطنين)، (42) قضية (إتجار فى النقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – تهريب جمركى – سوق مال - مخالفات نقدية).

(18) قضية (طلب رشوة- إستغلال نفوذ حقيقى ومزعوم ).

كما ضمت (15) قضية (إختلاس مال عام – إستيلاء وتسهيل إستيلاء على المال العام – إضرار بالمال العام – تربح وتربيح الغير)، (3) قضايا غسل أموال، (5) قضايا كسب غير مشروع، (5) قضايا إحتيال مصرفى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

