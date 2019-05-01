مصر | "العدل" تفتتح 3 مكاتب توثيق بمحافظات المنوفية والغربية والفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العدل" تفتتح 3 مكاتب توثيق بمحافظات المنوفية والغربية والفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت وزارة العدل مكتبًا جديدًا للتوثيق بمنطقة بشبيش بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية والتابع لمكتب الشهر العقاري بطنطا.

وكما افتتحت مكتبين آخرين للتوثيق الأول بمنوف محافظة المنوفية والثاني بمحافظة الفيوم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويرهما وتجهيزهما انشائيا بتهيئة مكاتب العاملين واماكن انتظار الجمهور لتحقيق راحة الجمهور والرضا الوظيفي للعاملين في آن واحد، كما تم رفع كفاءة المكتبين من الناحيه التقنية حيث تم اختصار دورات العمل المميكنة تسهيلا علي العاملين، الأمر الذي ينعكس بدورة علي تيسير الخدمات على المواطنين من خلال توفير الوقت والجهد.

والجدير بالذكر أن تطوير مكتب توثيق الفيوم جاء في اطار التعاون المستمر بين وزارتي العدل والاتصالات لتطوير مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بكافة انحاء الجمهورية، ومن أبرز سمات هذا التطوير دورات العمل المميكنة لتشمل تقديم طلبات الشهر، واستخراج الشهادات العقارية، واستخراج صور العقود المشهرة.

كذلك نظام الشباك الواحد الذي تتسم به كافة المكاتب المستحدثة، وهو آلية عمل تتغلب علي بعض المشاكل والمعوقات التي كان يعاني منها المواطن سابقا، مثل كثافة العمل ومحدودية العمالة وبطء الاجراءات واهدار الوقت، كما تستخدم المكاتب وسائل تكنولوجية مساعدة مثل بصمة الاصبع والنداء الآلي، مما يساهم في دقة وانتظام العمل ويساعد الموظف علي آداء مهامه الوظيفية، ويحقق الراحة للمواطنين.

