مصر | عاجل.. توقف حركة المترو في الخط الثاني بسبب عطل كهربائي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. توقف حركة المترو في الخط الثاني بسبب عطل كهربائي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت حركة الخط الثاني للمترو، ارتباكًا شديدًا على طول الخط، بسبب توقف الحركة من جامعة القاهرة إلى محطة مترو البحوث، حوالي 30 دقائق.

وقال عدد من الركاب لـ"الخليج 365"، إنهم توقفوا لمدة نصف ساعة، وإن عطلًا فنيًا في دائرة التحكم المغذية للخط بالكهرباء أدى إلى تعطل الحركة من طرة المنيب حتى شبرا الخيمة.

ووقعت مشادة كلامية بين عدد من المواطنين والعاملين في مترو الأنفاق بمحطة البحوث بسبب الازدحام، وسط سقوط حالات إغماءات بين المواطنين.

