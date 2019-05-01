مصر | مصرع وإصابة 5 في انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع وإصابة 5 في انقلاب سيارة نقل بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع حادث انقلاب سيارة نقل بالقرب من مركز وادي النطرون بالبحيرة، مما أدى إلى مصرع 3 أشخاص وأصيب 2 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطاراً بالحادث من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بطريق الضبعة - وادي النطرون.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى وادي النطرون والمصابين لذات المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.