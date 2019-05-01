مصر | ضبط 5 أطنان تمور مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بالساحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 5 أطنان تمور مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بالساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، 5 أطنان تمور و740 عبوة مجهولة المصدر داخل مصنع غير مرخص بمنطقة الساحل تمهيدا لبيعها للمواطنين أثناء شهر رمضان الكريم.

وتعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية - بدائرة قسم شرطة قسم شرطة الأميريه لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من (التمور) من رواكد الأعوام السابقة المعبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات وبعضها غير صالح للاستهلاك الآدمي لإنتهاء تواريخ صلاحيته وإعادة تدويرها بفرمها وتعبئتها داخل عبوات جديدة مدون عليها أسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة لكبرى الشركات.

وتم ضبط كميات قدرها 5،120 طن "مستلزمات إنتاج" تمور – 970 عبوة تمور "منتج نهائي" مدون عليها العلامات المشار إليها) جميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمي وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بإستكمال الفحص تم ضبط (730) عبوة مخللات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية، (9000) عبوة كرتونية مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

