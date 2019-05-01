أخبار مصر | سفير مصر في دبلن يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية أيرلندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير مصر في دبلن يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية أيرلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم السفير خالد ثروت سفير مصر لدى أيرلندا، أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية الأيرلندي "مايكل دى هيجنز"، وذلك بحضور أسرته وفقاً للتقاليد الأيرلندية.

ونقل السفير المصري تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئيس الأيرلندي، معرباً عن تطلعه لتعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا في مختلف المجالات.

كما أقام السفير ثروت حفل استقبال بهذه المناسبة دعا إليه رموز الجالية المصرية، وأعضاء المجتمع الدبلوماسي ومسئولي وزارة الخارجية الأيرلندية.