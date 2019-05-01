أخبار مصر | وزيرة التضامن تعلن بدء دورات تأهيل مشرفي الحج لعام 2019

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بدء أولى برامج تدريب وتأهيل مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم 1440هـ/2019م وذلك بدار الهيئة الهندسية بمحافظة القاهرة يومي 2 ، 3 مايو.

و أوضحت الوزيرة أن مجلس أمناء المؤسسة قد سبق واعتمد نتيجة اختبارات المشرفين وتم اختيار عدد (270) مشرف بصفة أساسية يمثلون (27) محافظة من بين عدد (1111) مشرف متقدم وتم الاختيار وفقاً لاختبارات تحريرية وشفوية تم إجرائها مركزياً في أربع محافظات تحت إشراف الوزارة.

وأكدت الوزيرة على أن تجربة هذا العام في اختيار المشرفين شهدت ولأول مرة إجراء اختبارات تحريرية أون لاين على برنامج الحاسب الآلى وتم إعلان نتائج الاختبارات التحريرية لكل ممتحن فور انتهائه من إجراء الاختبارات ضماناً للشفافية مع اختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين مع التركيز على تدريب وتأهيل المشرفين باعتبارهم أهم العناصر الرئيسية في نجاح رحلة الحج.

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وشددت الوزيرة على أهمية خضوع المشرف للتدريب لثقل مهاراته وتبادل الخبرات بين العناصر ذات الخبرة والعناصر الجديدة والتى تمثل نحو 50% من المشرفين.

وصرح أيمن عبدالموجود المدير التنفيذي للمؤسسة أن البرنامج التدريبي الذي سيعقد يومي 2 ، 3 مايو سيتم خلاله تدريب وتأهيل المشرفين من خلال ورش عمل ستشمل كافة المراحل التى يمر بها المشرف والمهام التى يقوم بها منذ اختياره حتى عودة الحجاج بخلاف تدريبه على المهارات المتعلقة بالتعامل مع الحجاج وحسن التصرف في المواقف.

وكذلك المعلومات الدينية المتعلقة برحلة الحج والمعلومات الطبية الهامة وكذلك تدريب المشرفين على مهارة استخدام تكنولوجيا المعلومات في رحلة الحج بما ييسر عليه في القيام بدوره وكذلك لأعمال المتابعة للمشرف طوال مدة الرحلة .