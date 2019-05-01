أخبار مصر | مفاجأة في طقس الخميس ودرجات الحرارة (تعرف عليه)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في طقس الخميس ودرجات الحرارة (تعرف عليه) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال سيناء والقاهرة وشمال الصعيد تكون مثيره للرمال والأتربة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.