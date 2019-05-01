أخبار مصر | غدا.. افتتاح مؤتمر "الصحة وحقوق الإنسان" بحضور "فايق وزايد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. افتتاح مؤتمر "الصحة وحقوق الإنسان" بحضور "فايق وزايد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان والدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤتمر الصحة وحقوق الإنسان، غدا الخميس، الموافق 2 مايو 2019، بفندق بيراميزا الدقي.

يأتي هذا في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالنظام الصحي في مصر وتطوره لتلبية الاحتياجات الصحية للمواطن التي تُعد أساس حقوق الإنسان، ويهدف المؤتمر إلي عرض ومناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بحماية ورعاية الحقوق الصحية للمواطن.