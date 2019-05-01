أخبار مصر | "المترو": عودة حركة مترو الأنفاق بالخط الثاني بعد عطل فني بالإشارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المترو": عودة حركة مترو الأنفاق بالخط الثاني بعد عطل فني بالإشارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي، عن عودة الحركة بالخط الثاني بعد تعطل حركة المترو، منذ قليل، بسبب عطل فني في منظومة الإشارات ما بين جامعة القاهرة والبحوث.

وقال عبد الهادي، إن فرق الطوارئ تدخلت على الفور لإصلاح العطل.

وأوضح المتحدث باسم المترو، أن تم تشعيل حركة المترو أثناء العطل بشكل طبيعي ما بين محطات المنيب إلى جامعة القاهرة في الاتجاهين، وما بين جامعة القاهرة إلى السادات في اتجاه واحد وما بين شبرا الخيمة الى السادات فى الاتجاهين .