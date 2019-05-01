أخبار مصر | الإفتاء: ظهور "البغدادي" يعيد الجدل حول علاقة النظام التركي بداعش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء: ظهور "البغدادي" يعيد الجدل حول علاقة النظام التركي بداعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية: إن الإصدار المرئي الأخير المنسوب لتنظيم داعش الإرهابي يثبت بشكل قاطع وجود علاقة بين التنظيم الإرهابي والنظام التركي.

وأشار المرصد إلى أن مقطع الفيديو المنسوب للبغدادي أظهر في نهايته وجود شخص ملثم وهو يعرض على البغدادي تقارير شهرية لأفرع التنظيم المختلفة، وكان من بينها تقارير حملت باسم "ولاية تركيا" في إشارة ضمنية إلى وجود التنظيم بالأراضي التركية.

أوضح المرصد أن وجود التنظيم الداعشي الإرهابي بالأراضي التركية يقطع بوجود علاقة غامضة بينه وبين النظام التركي.

Advertisements

دلل المرصد على هذه العلاقة الغامضة برفض النظام التركي الانضمام للتحالف الدولي لمحاربة داعش في 2014، وعدم رجوع النظام التركي عن موقفه إلا بعدما قام التنظيم الداعشي الإرهابي بتنفيذ إحدى عملياته على عناصر حرس الحدود منتصف 2015، وبعد هذا الهجوم كانت التقارير تؤكد عمل النظام التركي على توظيف الهجوم لشن هجمات على مواقع تابعة لداعش في سوريا والأكراد في العراق.

وفي سياق متصل أكد المرصد أن تركيا حشدت قوتها بشكل أساسي لتحقيق أجندة سياسية خاصة بها في المنطقة وليست بهدف ضرب داعش، وهو ما يكشفه ضربات تركيا وتدخلها في العراق وسوريا بهدف التركيز على ضرب الأكراد، وأن توجيه تركيا لضربات على التنظيم ارتبطت فقط بردة الفعل على هجمات التنظيم داخل الأراضي التركية وهي هجمات محدودة أبرزها هجمات إسطنبول منتصف 2017.

كما أوضح المرصد أنه رغم جغرافية تركيا المتجاورة مع سوريا والعراق، وتوافر بعض حواضن الإرهاب بها، لكنها أقل الدول تعرضًا لهجمات التنظيم، بل مثلت تركيا حسب المخاوف الأوروبية بوابة العناصر الانتحارية من التنظيم إلى الداخل الأوروبي.

وكشف المرصد أن مساعي التنظيم لتشكيل خلايا تمويلية من داخل تركيا هو أمر طبيعي يتوافق مع البيئة الحاضنة للإرهاب في تركيا ومنها إيواء العناصر الإرهابية مثل الإخوان، وعليه فإن اتخاذ التنظيمات الإرهابية من الأراضي التركية معسكرات للتخطيط والتدبير لتنفيذ عمليات موسعة في أوروبا ومختلف البلدان أمر بات جليًّا وواضحًا.