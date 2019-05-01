انت الان تتابع بدء التقديم بالمدارس اليابانية..اعرف الشروط والأماكن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في تمام الساعة الثانية عشر منتصف ليل اليوم الأربعاء فتحت وزارة التربية والتعليم باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية معلنة عن عدة شروط والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التقدم للطلاب في المدارس اليابانية للعام الداراسي الجديد 2019 - 2020، اليوم الأربعاء، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمدارس اليابانية، مؤكدة أن التقدم سيكون إلكترونيا على صفوف رياض الأطفال KG1 وKG2 إضافة إلى الصف الأول الابتدائي والصف الثاني الابتدائي، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم الجديدة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. وكان قد تم افتتاح 35 مدرسة في 21 محافظة، والتي تدرس المنهج المصري الجديد، وأنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

شروط تقديم الطلاب والإجراءات: الموقع الإلكتروني للتقديم بالمدارس اليابانية 1- أن يكون ولي الأمر والطفل مصريين الجنسية. 2- أن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية سيتم التقدم لها على النحو التالي: يكون قبول الأطفال في المستوى الأول لرياض الأطفال (KG1) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة

شروط تقديم الطلاب والإجراءات:

الموقع الإلكتروني للتقديم بالمدارس اليابانية



1- أن يكون ولي الأمر والطفل مصريين الجنسية.

2- أن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية سيتم التقدم لها على النحو التالي: يكون قبول الأطفال في المستوى الأول لرياض الأطفال (KG1) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول اكتوبر من الأكبر سنا فالأقل من سن 4 سنوات، ولا يزيد عن 5 سنوات، ويكون القبول في المستوى الثاني لرياض الأطفال (KG2) حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول اكتوبر من الأكبر سنا من سن 5 سنوات وأقل من 6سنوات، ويتم القبول في الصف الأول الابتدائى حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سنا فالأقل، من سن 6 سنوات وأقل من 7 سنوات.

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3- لا يجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بالبنود السابقة في ضوء مراحل التنسيق.

4- الالتزام بالمربع السكني للمدرسة، وفقا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو أي مستند رسمي يرجع تاريخه إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن 6 أشهر يثبت الإقامة في النطاق المطلوب.

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5- في حالة عدم اكتمال الكثافة المقررة للمدرسة من المتقدمين من داخل المربع السكني يتم قبول من هم خارج المربع السكني على النحو التالي: الحي/ جهاز المدينة في المحافظات الكبرى، المدينة التابع لها المدرسة في حالة وجود أكثر من مدرسة داخل المحافظة الواحدة، المحافظة فى حالة وجود مدرسة واحدة فقط بها.

6- توقيع ولي أمر الطفل المتقدم على إقرار يتضمن النقاط التالية: قبوله أن يطبق ابنه النموذج الياباني بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة، قبوله تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة 20 ساعة سنويا، ووفقا للقواعد التى تضعها المدرسة.

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7- سداد المصروفات الدراسية في موعدها.

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8- يجب التأكد من ملء كل البيانات المطلوبة في كل فقرة بدقة حتى يتم حفظ البيانات وتتم عملية التقدم بنجاح.

9- ملء البيانات الشخصية بحرص مع كتابة الاسم رباعيا وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي والعنوان المدرج فى بطاقة الرقم القومي، والحالي في حالة اختلافه عن المدرج في بطاقة الرقم القومي، وأي خطأ فى البيانات الشخصية قد يتسبب في عدم القدرة على التواصل مع ولى الأمر وقد يتسبب في فقدان الفرصة المتاحة.

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10- يجب أن يراعي ولي الأمر تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط، وفي حالة تسجيل بيانات نفس الطفل لأكثر من مرة واحدة سوف يتسبب ذلك في حرمان الطفل من فرصته واستبعاد الطلب كاملا، ولن يكون لولي الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني، وبمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر "حفظ" وظهور رسالة "تم التسجيل بنجاح" لا يمكن تعديل البيانات المسجلة للتلميذ.

11- يجب الحرص في اختيار المدرسة المطلوب التقدم إليها وفق الجدول، بناءً على عنوان ولي الأمر ببطاقة الرقم القومي أو العنوان الحالي الذي يمكن إثباته والساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر سابقة لتاريخ التقدم.

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المستندات المطلوبة بعد الاختيار النهائي:

1- شهادة ميلاد مميكنة للتلميذ.

2- بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

3- إثبات محل الإقامة للعنوان الحالي بتاريخ سابق على الإعلان بـ6 أشهر على الأقل، وذلك في حالة اختلاف محل الإقامة الحالي عن المثبت في بطاقة الرقم القومي.

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من جانبه، كشف اللواء يسري عبد الله مدير هيئة الأبنية التعليمية، في تصريح لـ"التحرير"، أنه من المستهدف إنشاء 100 مدرسة يابانية تشمل جميع المحافظات، وجاري تنفيذ المرحلة الأولى وعددها 45 مدرسة في 24 محافظة في جميع المحافظات عدا "الأقصر، الوادي الجديد، شمال سيناء"، إذ تم إنهاء تنفيذ وتسليم 39 مدرسة، وجارى إنهاء تنفيذ المتبقي، أما المرحلة الثانية تستهدف تنفيذ 55 مدرسة، وجاري حاليا دراسة مواقع الأراضي المتوفرة وتجهيز مستندات طرحهم.

وقال يسري، إن مساحات المدارس اليابانية المنشأ عليها المدارس تختلف من منطقة لأخرى، لافتا إلى أن هناك مدارس تضم 11 فصلا و14 فصلا و28 فصلا، و42 فصلا.

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