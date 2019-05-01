قبل رمضان.. 40% تخفيضات بمعرض منتجات وزارة الزراعة

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«التحرير» ترصد أسعار السلع والمنتجات الغذائية داخل معرض «برايم» التابع لوزارة الزراعة بالدقي قبل شهر رمضان.. الأرز بـ9.75 جنيه واللحم بـ60 جنيها وقمر الدين بـ15 جنيها

توافدت أعداد كبيرة من المواطنين على منافذ وزارة الزراعة بالدقي خاصة المعرض الذي أقامته وزارة الزراعة من خلال قطاعي التسويق والإنتاج مع اقتراب شهر رمضان وتقديم السلع والمنتجات الغذائية للجماهير بأسعار مخفضة وهو معرض مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري والذي يعرف بمعرض " برايم". الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة ومدير مشروع «برايم» قال في تصريحات خاصة لـ التحرير إن المشروع يضم 7 محافظات هي قنا وأسيوط وكفر الشيخ والبحيرة وبني سويف وسوهاج والمنيا وكل محافظة بها وحدة للعاملين بالمشروع.

وأضاف القرش أن المشروع يتم بالتعاون مع بعض الجمعيات الزراعية لتسويق منتجات صغار المزارعين بالريف المصري وأنه تم إقامة شوادر ومنافذ لتسويق هذه المنتجات بأسعار مناسبة للجمهور لافتا إلى أن المعرض مستمر حاليا ومقام أمام وزارة الزراعة بالدقي وينتهي منتصف شهر رمضان وقابل لمدة حتى نهاية رمضان نظرا للإقبال

وأضاف القرش أن المشروع يتم بالتعاون مع بعض الجمعيات الزراعية لتسويق منتجات صغار المزارعين بالريف المصري وأنه تم إقامة شوادر ومنافذ لتسويق هذه المنتجات بأسعار مناسبة للجمهور لافتا إلى أن المعرض مستمر حاليا ومقام أمام وزارة الزراعة بالدقي وينتهي منتصف شهر رمضان وقابل لمدة حتى نهاية رمضان نظرا للإقبال الشديد عليه من قبل المواطنين.

وأوضح القرش، أن المعرض يستقبل العديد من الوافدين بالمنطقة والمناطق المجاورة للعديد من الشباب بسبب جودة والأسعار التنافسية، منوها إلى أن المعرض حقق المعادلة الصعبة الخاصة بتسويق منتجات صغار المزارعين وتقديمها إلى المستهلكين مباشرة.اقرأ أيضا دليلك لشراء المنتجات الغذائية المدعمة بأسعار مخفضة بالمحافظات

القرش: نهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار

وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إلى أن الوزارة تهدف للحد من ارتفاع الأسعار التي يتعرض لها المصريون تحديدًا في أوقات الأعياد والاحتفالات، مضيفا أن زيادة المعروض يقلل من حدة الحلقات الوسيطة وارتفاع الأسعار.

وقال مصطفى عبد الجواد مدير منافذ التسويق بوزارة الزراعة في تصريحات خاصة لـ" التحرير" إن المعرض يقدم أسعارا تقل عن الأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى 40% في بعض المنتجات ويقدم كل ما يحتاجه المواطنون من سلع غذائية بأسعار مخفضة من لحوم ودواجن وأسماك وخضراوات وزيوت وسكر وبقوليات وياميش رمضان وكذلك عسل النحل الذي تتميز الوزارة بإنتاجه.

وطرحت الوزارة، العديد من العروض الخاصة ومنها:

- عرض اللحوم بـ 90 جنيهًا للكيلو لحم كندوز بلدي بمعرض برايم، بينما يباع في المنافذ بسعر 95 جنيهًا للكيلو والضاني بـ110 جنيهات.

وجاءت أسعار الزيوت متميزة، زجاجة كيلو ونصف زيت زيتون الصالحية بسعر 140 جنيهًا، وكيلو الرنجة بـ25 جنيها درجة أولى، والمربى بـ28 جنيهًا أما زيت القلي سعر الكيلو 15 جنيها.

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وحول مستلزمات رمضان، جاء سعر الزبيب المصري بـ51 جنيهًا، والإيراني 62 جنيهًا، والزبيب الأحمر 35 جنيهًا، والتمر الهندي بـ17 جنيهًا، والمشمش بـ84 جنيهًا أما الفول المدمس سعر الكيلو 25 جنيها.

أما القسم الخاص بالدواجن فتضمن:

- فراخ 1000\1100 بسعر 40 جنيهًا للكيلو مجمدة، و1200 بسعر 45 جنيهًا، و1400 بـسعر 54 جنيهًا، والفليه والشيش بـ60 جنيهًا، والجناح بـ17 جنيها، وصدور بالعظم بـ39 جنيهًا، والوراك بـ30 جنيهًا.

وحول عروض منافذ الإنتاج المنتشرة عبر المحافظات جاءت كالتالي :

- عرض خاص بـ100 جنيه يضم: "كيلو شاي - كيلو أرز - كيلو سمنة - كيلو زيت – 2 كيس مكرونة - كيلو فول).

- عرض خاص بـ150 جنيهًا يضم: "كيلو أرز - كيلو سمنة الحلوب - 1 زيت - نصف كيلو عدس أصفر – 1 كيلو فول – 1 كيلو بلح جاف - 1 برطمان صلصة – 2 كيس ملح - ربع كيلو زبيب – 1 لفة قمر الدين".

فيما جاءت أسعار مستلزمات "رمضان" كالتالي: "المشمشية 74 جنيهًا، وقراصيا 68 جنيهًا، وقمر الدين 15 جنيهًا، وزبيب 68 جنيهًا، وزبيب هندي 70 جنيهًا، وتين مجفف 28 جنيهًا، وجوز هند ناعم 66 جنيهًا، وخروب عصا 34 جنيهًا، وتمر هندي نصف كيلو 24 جنيهًا والبلح بـ 25 جنيها".

وتقدم الوزارة عروضا أخرى في منافذها بالمحافظات المختلفة وبالمقر الرئيسي، أبرزها: "عروض على الدجاج الصالح للشواء بـ28 جنيهًا للواحدة، وعرض فرختين في طبق 41 جنيهًا، وعرض حمام سوبر سعر الجوز 55 جنيهًا،

وعروض خاصة للسمان السوبر بـ33 جنيهًا للجوز، والأرز بسعر 9.75 جنيه للكيلوجرام، والفاصوليا البيضاء 14 جنيهًا للكيلو جرام، ونصف كيلو عدس 10 جنيهات".