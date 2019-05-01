انت الان تتابع عطل في الخط الثاني لمترو الأنفاق.. وإخلاء الركاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الخط الثاني لمترو الأنفاق - صورة أرشيفية

تعطل الخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة - المنيب)، اليوم الأربعاء، ما أدى إلى حدوث حالة من التكدس، وتم سحب أحد القطارات باتجاه شبرا بعد إخلائه من الركاب. من ناحية أخرى، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تحويلات مرورية في إطار تنفيذ وزارة النقل (الهيئة القومية لمترو الأنفاق) المرحلة الثالثة من الخط الثالث التي تشمل محطة مترو الطريق الدائري والمحدد لها أعلى منطقة القومية العربية وإسناد تنفيذ المحطة لاتحاد الشركات المصري الفرنسي، إذ تم التنسيق مع ممثل الهيئة القومية لمترو الأنفاق وممثل الشركة المنفذة على قيام الأخيرة برفع وتركيب 2 باكية معدنية.

وحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام الدين شادي سيتم غلق الطريق الدائري قبل تقاطعه مع شارع القومية العربية، وتحويل الحركة المرورية اتجاه المنزل المؤدي إلى شارع القومية العربية، واستكمال السير مباشرة لمسافة 15 مترا، والصعود مرة أخرى للطريق الدائري من مطلع القومية العربية. (التفاصيل) اقرأ

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