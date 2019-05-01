شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. بدء امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ، غدًا الخميس، امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي«الشهادة الإعدادية» بالفصل الدراسي الثاني«نهاية العام» للعام الدراسي 2018/2019 في محافظة شمال سيناء، حيث يؤدي 8316 طالبًا وطالبة الامتحانات في 90 لجنة على مستوي المحافظة.

وأكدت المهندسة ليلي مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية بمدينة العريش، وغرف عمليات أخرى فرعية في مختلف الإدارات التعليمية لمتابعة انتظام وسير الامتحانات وحل أي مشكلات طارئة.

وأضافت وكيل الوزارة، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين لجان الإمتحانات ومراكز التصحيح وبروتوكول تعاون مع مديرية الصحة لتوفير زائرة صحية في كل لجنة من لجان الإمتحانات وبرتوكول تعاون مع شركة الكهرباء لتزويد مختلف لجان الإمتحانات بمولدات احتياطية للكهرباء، لتشغيلها حال انقطاع التيار الكهربي، وبروتوكول تعاون مع مديرية التموين لتوفير الاحتياجات الخاصة بالملاحظين في الاستراحات.

Advertisements

أشارت وكيل الوزارة إلى الانتهاء من إعداد وتجهيز اللجان لاستقبال الطلاب والحرص على النظافة وتوفير الأثاث اللازم لها، وسلامة أوراق الامتحان والمظاريف، وتوفير وسائل الأمن والأمان وتحقيق الانضباط باللجان..مشددة على توفير الجو المناسب للطلبة وعدم استخدام التليفون المحمول داخل اللجان.

أعلنت وكيل الوزارة عن تخصيص مدرسة الشهيد عبدالخالق حسين بإدارة العريش ولجنة مدرسة بالوظة الإعدادية بإدارة بئر العبدالتعليمية لامتحان الطلاب الذين حالت ظروفهم دون الوصول إلى لجانهم الأصلية برفح بسبب انتقال ذويهم والإقامة في تجمعات بالعريش وبئر العبد، وذلك تخفيفا وتيسيرًا عليهم.

أوضحت وكيل الوزارة أن الامتحانات مستمرة لمدة 6 أيام وحتي يوم الثامن من مايو الجاري، حيث يؤدي الطلاب في اليوم الأول مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويؤدي الطلاب في اليوم الثاني مادتي العلوم والتربية الدينية«تكميلي»، ويؤدي الطلاب في اليوم الثالث مادتي الهندسة والتربية الفنية، ويؤدي الطلاب في اليوم الرابع مادتي اللغة الانجليزية والتربية الفنية«تكميلي»، وفي اليوم الخامس يؤدي الطلاب مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات،وفي اليوم السادس والأخير يؤدي الطلاب مادة الدراسات الاجتماعية.

من جانبه أكد حمزة رضوان،مدير التعليم العام بالمديرية، أن عدد الطلبة والطالبات المتقدمين للامتحانات يبلغ 8316 طالبًا وطالبه، موزعين على عدد 90 لجنة إمتحانية، من بينهم 29 لجنة على مستوي إدارة العريش التعليمية، و26 لجنة على مستوي إدارة بئر العبدالتعليمية، و13 لجنة على مستوي إدارة الحسنة التعليمية، و9 لجان على مستوي إدارة الشيخ زويد التعليمية، و8 لجان على مستوي إدارة نخل التعليمية، و5 لجان أخرى على مستوي إدارة رفح التعليمة.