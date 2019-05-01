شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تخفض سعر الدولار الجمركي للسلع الترفيهية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خفضت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي للسلع الترفيهية غير الأساسية إلى 17.24 جنيه خلال مايو الجاري، مقابل 17.385 جنيه أبريل المنصرم، فيما أبقت على سعره دون تغيير عند 16 جنيها للسلع الإستراتيجية.

وبدأت المنافذ والموانىء الجمركية العمل بقرار وزير المالية الصادر، الأربعاء، في هذا الشأن، حيث أرسلت مصلحة الجمارك قائمة بأسعار العملات الأجنبية التي سيتم العمل بها خلال مايو الجاري.