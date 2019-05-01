انت الان تتابع الأرصاد تحذر: اليوم ارتفاع آخر في درجات الحرارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة ليسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية متكاثرة غربا قد يصاحبها سقوط الأمطار هناك والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر.
وحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 22 38شبين الكوم 21 38طنطا 20 37دمنهور 20 36الإسكندرية 18 30بلطيم 18 31مطروح 17 26السلوم 16 24سيوة 20 36بورسعيد
وحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:
المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 22 38
شبين الكوم 21 38
طنطا 20 37
دمنهور 20 36
الإسكندرية 18 30
بلطيم 18 31
مطروح 17 26
السلوم 16 24
سيوة 20 36
بورسعيد 20 27
دمياط 20 28
الزقازيق 22 39
الإسماعيلية 18 39
السويس 20 37
العريش 19 31
رفح 19 32
رأس سدر 21 37
نخل 14 36
نويبع 24 36
طابا 20 35
كاترين 14 31
الطور 21 36
شرم الشيخ 25 36
الغردقة 21 38
مرسى علم 25 33
الفيوم 20 39
بنى سويف 20 39
المنيا 19 40
أسيوط 20 39
سوهاج 20 39
قنا 20 40
الأقصر 21 41
أسوان 22 41
أبو سمبل 24 40
الوادي الجديد 26 41
شلاتين 21 34
أبو رماد 21 32
حلايب 22 30
رأس حدربة 22 30
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