عمال التراحيل .. للموت على الرصيف وجوه كثيرة

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الطوابق أكبر نقطة لتجمع عمال الترحيلات فى الجيزة.. والعجز والمرض والموت دون معاش شهري للأسرة كابوس يطاردهم.. واتحاد العمال: نطالب الدولة بإدخالهم ضمن مشروع التأمين الصحي

دائما ما تجدهم يجلسون على الأرصفة فى الميادين والطرق الرئيسية، يكسو غبار السيارات وجوههم، تجاعيد الهم والعجز، ترسم ملامحهم، الشتات والتفكير، ينخر فى عقولهم، انتظار العمل والرزق لإطعام صغارهم، هو كل ما يشغل يومهم، فلا رقت لهم قلوب المسئولين، ولا نجوا من روتين الموظفين. قليل منهم يفكر فى الغد، وماذا سيترك لأبنائه إذا ما رحل دون سابق إنذار، أو من أي مصدر سيطعمهم إذا ما انحنى الظهر، وانتشر المشيب، فحمله الذي يحمله فى رأسه، يفوق وزن ما معه من آلات العمل، لكن وقوف سيارة وطلب عمال هو كل ما يشغل بال عامل الترحيلات حتى ينجو وأسرته من الجوع والحاجة.

"نقطة التجمع" هنا منطقة الطوابق بشارع الملك فيصل، حيث يتجمع عمال الترحيلات، منذ الخامسة فجرا، على الرصيف الذي يفصل الشارع الرئيسي، الأعمار مختلفة، لكنهم جميعا يحملون معدات يتجاوز وزنها الخمسين كيلو، ومع السادسة صباحا، ينقسمون لمجموعات، كل مجموعة تشترك فى شراء الطعام المكون من عدة أرغفة وقليل من الفول،

هنا منطقة الطوابق بشارع الملك فيصل، حيث يتجمع عمال الترحيلات، منذ الخامسة فجرا، على الرصيف الذي يفصل الشارع الرئيسي، الأعمار مختلفة، لكنهم جميعا يحملون معدات يتجاوز وزنها الخمسين كيلو، ومع السادسة صباحا، ينقسمون لمجموعات، كل مجموعة تشترك فى شراء الطعام المكون من عدة أرغفة وقليل من الفول، لسد الجوع، واستعدادا لمن ينادي "عايز عمال".

"التحرير"، التقت بعدد من عمال الترحيلات، أو الفواعلية، كما يطلق عليهم، للوقف على أبرز المشكلات التى يتعرضون لها، ومطالبهم من الدولة، والتى تتلخص جميعها، بحسب روايات العمال، في الخوف من المرض أو العجز أو الموت تاركين خلفهم زوجات وأبناء.

محمد، هو رجل فى بداية العقد الرابع، يعرف بين زملائه، بالونش، فهو أحد المتخصصين فى عمليات الهدم، والتكسير، جاء من بلدته التى تبعد عن القاهرة بحوالي، 470 كيلو حيث محافظة سوهاج، لا يشغل باله، إلا كيف يطعم أسرته إذا ما أصابه مرض أو عجز بسبب العمل؟ فصديقة الذي كان يعمل بجواره، ابتلاه الله بإصابة فى العمود الفقري أقعدته عن العمل، وهو الآن يجلس فى انتظار من يقدم له المساعدة كل شهر.

مخاوف الرجل الصعيدي، صاحب البشرة السمراء لم تكن أكبر، من مخاوف عمي رضا، ذاك الرجل، الذي وصل لعقده الخامس، وضرب المشيب رأسه، فقطار العمر مسرع لا يتوقف، وقوة البدن تذبل، وكابوس رعاية الأسرة وإطعامها، هو كل ما يفكر فيه طيلة فترة انتظاره للعمل، والتى قد تصل لأيام، لكن الرجل وبقلب سليم مستسلم، أكد أن الله لن يتخلى عنه وعن أسرته، مطالبا الدولة بالنظر إلى أوضاعهم التى وصلت إلى حد العدم، "مش عايز غير اللى عيشني أنا وعيالي لما ماقدرش أشتغل تاني".

بعرق صعيدي، ونبرة قوية، التقط مصطفى ابن محافظة قنا، طرف الحديث، "يا أستاذ إحنا بنشتغل وبنجيب فلوس بعرقنا ومش عايزين حاجة من حد، إحنا عارفين إننا هنفضل شغالين لحد ما نعجز أو نموت، ناس كتير من اللي بيعدوا بالعربيات جنبنا بيكونوا فاكرين إننا قاعدين علشان نشحت، وإحنا أصلا أحسن منهم، ولو الدولة عايزة تعمل معانا حاجة، إحنا مش عايزين غير إنهم يعالجونا لما يحصلنا حاجة، أو يطلعوا أي فلوس لعيالنا يصرفوا منها لما نموت، بدل ما يموتوا هما كمان من الجوع".

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منذ عامين وخلال احتفال عيد العمال الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجَّه خلاله الحكومة، لضرورة إيجاد صيغة تأمينية مناسبة للعمالة الموسمية وعمال الترحيلات واليومية، تضمن توفير معاش شهري أو عائد لهم، عند تعرضهم للعجز أو الوفاة، ليفتح الباب أمام أكثر من 4 بنوك حكومية تضم بنوك "الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتنمية والائتمان الزراعي"، لتنفيذ هذا التوجيه.

البنوك الأربعة وبالتعاون مع البنك المركزي المصري، وشركة مصر لتأمينات الحياة، طرحت شهادات ادخارية جديدة للتأمين على العمالة الحرة، أطلق عليها شهادة أمان، وحددت حينها الأعمار من 18 عاما وحتى 59 عاما، دون إجراء كشف طبي على العامل.

خطوة أمان، لاقت استحسان الكثيرين، خاصة أنها تخص فئات، كثيرًا ما تعرضت للإقصاء والتجاهل، لكن غياب عملية التوعية، والنزول إلى هذه الفئات لشرح أهمية الوثيقة والتأمين، حالت دون استفادة الأغلبية من هذه الخطوة، حتى إن أغلب من التقت بهم "التحرير" لا يعلمون عنها شيئا.





عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قال إن عمال الترحيلات يدخلون ضمن العمالة غير المنتظمة، والتى تقدر بحوالي 9 ملايين شخص على مستوى الجمهورية، وتضم قطاعات مختلفة، أغلبهم لا يزال يعاني بسبب البيروقراطية.

وأكد الجمل فى تصريحات لـ"التحرير"، أن هذه العمالة يشملها نظام التأمينات الاجتماعية، لكن هناك إشكالية فى آلية قيام العامل بتسديد اشتراك التأمينات عن نفسه، كما أن أغلبهم يحتاج إلى توعية من وسائل الإعلام ومن منظمات العمل المدني، لحثهم على التأمين وسداد الاشتراكات بشكل دائم.

واعتبر الجمل، أن عملية التأمين سهله، وصعبة فى ذات الوقت، بسبب الروتين والضوابط التي تضعها هيئة التأمينات، علاوة على أن العامل وبحسبة بسيطة يفكر فى ضآلة المبلغ الذي سيتحصل عليه، عند بلوغه السن القانونية أو تعرضه للإصابة، أو الذي ستحصل عليه أسرته فى حالات الوفاة، والذي لا يتجاوز الـ400 جنيه.

وأشار الجمل، إلى أن وزارة القوى العاملة، لعبت دورا مهما خلال المرحلة السابقة لاحتواء هذه العماله، بعدما تم تشكيل لجان لكل العمالة غير المنتظمة بمن فيهم عمال الترحيلات، وبدأت بالفعل فى تسجيل أسمائهم، وصرف مساعدات لبعضهم، كما أن وثيقة أمان والتى جاءت بعد تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساعدت فى حل جزء من المشكلة لكنها لم تقض عليها تماما.

وأوضح: إرادة المسؤول هى ما تحسم أي أزمة، وعلينا هنا أن نتذكر أن رئيس الجمهورية طالب منذ عامين خلال احتفال عيد العمال، بوضع برامج لرعاية هذه العمالة، لكن لم تحدث استجابة فعلية على الأرض وهو ما دفع الرئيس فى العام الثاني، للحديث أيضا عن هذه العمالة، وقال نصا "أنا اتكلمت على العمالة دي ومافيش حاجة حصلت"، وهو الأمر الذي دفع الشركات والبنوك فى اليوم التالي لطرح وثيقة أمان.

وناشد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، المؤسسات الحكومية، بالتيسير على هذه العمالة فيما يتعلق بالتأمينات، وشمولهم بالرعاية الصحية هم وأسرهم، وعلى وزارة التضامن أن تستقطع جزءا من أموال شركات المقاولات، والتى تصل لـ70 مليار جنيه، لصرف معاشات نهاية خدمة وشيخوخة، وأن لا تهرب من التزامها تجاه هؤلاء.

كما طالب الدولة بضم هذه العمالة داخل مشروع التأمين الصحي الجديد، دون شروط أو قيود، فلا يعقل أن يخضعوا للكشف الطبي، ويتم استبعادهم بعدما بلغوا هذه السن، مضيفا، "سجلوا كل العمالة الموجودة، واللي ييجي جديد علشان يشترك إبقى اكشف عليه براحتك".

