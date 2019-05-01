انت الان تتابع اليوم.. انقطاع المياه 12 ساعة عن 7 مناطق بالقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انقطاع المياه - صورة تعبيرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه بعدد من المناطق بالمحافظة، اليوم الأربعاء، لمدة 12 ساعة منذ الساعة الـ10 صباحا وحتى الـ10 مساء، نتيجة لوجود أعمال توصيل خط المياه الجديد قطر 1000 مم أسفل كوبري الجيش بالكيلو 4.5 طريق السويس، موضحة أنه سيتم انقطاع المياه عن مناطق المنطقة العاشرة، أرض الجولف، الفرسان، المدفعية، شباب المهندسين، رامو، رابعة الاستثماري، بالإضافة إلى ضعفها بالمنطقة السادسة. وأهابت الشركة بأصحاب المخابر والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المحددة.

وتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها الاتصال على الخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.يذكر أن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، صرح في أواخر شهر يوليو الماضي، بأنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل مشروع لتطوير وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع

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