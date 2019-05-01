فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا

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المدارس المصرية اليابانية - أرشيفية
فتحت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، باب التقديم فى المدارس المصرية اليابانية، للعام الدراسى 2019 - 2020، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للوزارة والمدارس اليابانية. ويتم التقديم إلكترونيا من خلال الرابط المخصص التقديم بالموقع الرسمى للوزارة «https://ejs.moe.gov.eg/». وفي أواخر أبريل الماضى، تقرر فتح باب التقدم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2019 - 2020. وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقدم لهذا العام، لصفوف رياض الأطفال وkg1 وkg2، إضافة إلى الصفين الأول الابتدائي والثاني الابتدائي.
ووضعت الوزارة شروط الالتحاق بهذه المدارس وهي:يكون قبول الأطفال فى المستوى الأول لرياض الأطفال «KG1» حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سنا فالأقل من سن 4 سنوات، ولا يزيد على 5 سنوات.ويكون القبول في المستوى الثاني لرياض الأطفال «KG2» حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر
ووضعت الوزارة شروط الالتحاق بهذه المدارس وهي:
يكون قبول الأطفال فى المستوى الأول لرياض الأطفال «KG1» حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سنا فالأقل من سن 4 سنوات، ولا يزيد على 5 سنوات.
ويكون القبول في المستوى الثاني لرياض الأطفال «KG2» حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سنا من سن 5 سنوات وأقل من 6 سنوات، وفي الصف الأول الابتدائي حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سنا فالأقل، وذلك من سن 6 سنوات وأقل من 7 سنوات.
ولا يجوز الاستثناء من شرط السن في ضوء مراحل التنسيق مع الالتزام بالمربع السكني للمدرسة، وفقا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
ويجب أن يكون ولي الأمر والطفل مصريين الجنسية، وأن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية.
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