فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا

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المدارس المصرية اليابانية - أرشيفية

فتحت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، باب التقديم فى المدارس المصرية اليابانية، للعام الدراسى 2019 - 2020، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للوزارة والمدارس اليابانية. ويتم التقديم إلكترونيا من خلال الرابط المخصص التقديم بالموقع الرسمى للوزارة «https://ejs.moe.gov.eg/». وفي أواخر أبريل الماضى، تقرر فتح باب التقدم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2019 - 2020. وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقدم لهذا العام، لصفوف رياض الأطفال وkg1 وkg2، إضافة إلى الصفين الأول الابتدائي والثاني الابتدائي.

ووضعت الوزارة شروط الالتحاق بهذه المدارس وهي:يكون قبول الأطفال فى المستوى الأول لرياض الأطفال «KG1» حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سنا فالأقل من سن 4 سنوات، ولا يزيد على 5 سنوات.ويكون القبول في المستوى الثاني لرياض الأطفال «KG2» حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر