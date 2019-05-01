شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: انضمام 5 مدارس جديدة لـ«المنظومة المصرية اليابانية» العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء، عن انضمام 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ابتداء من العام الدراسي المقبل (2019 / 2020)، لتبلغ عدد المدارس 40 مدرسة، منها 35 مدرسة تعمل العام الدراسي (2018 / 2019) إضافة إلى 5 مدارس ستدخل الخدمة العام الدراسي الجديد (2019 / 2020).

ومن المقرر أن يتم افتتاح المدارس بمحافظات كفر الشيخ والدقهلية ودمياط وسوهاج وأسوان، وذلك في إطار سعي الوزارة على الاستكمال في خطة تطوير التعليم لتشمل كل محافظات مصر طبقًا للخطة الموضوعة.

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وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن فتح باب التقديم للطلاب في المدارس اليابانية للعام الداراسي الجديد (2019 /2020)، اعتبارا من مساء الثلاثاء عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والمدارس اليابانية.

وأعلنت الوزارة شروط التقدم للمدارس اليابانية، خلال العام المقبل، وهي أن يكون الطفل مصري الجنسية وأن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية، بحيث يكون قبول الأطفال في المستوى الأول لرياض الأطفال KG1 حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سنًا فالأقل من سن أربع سنوات، ولا يزيد عن خمس سنوات، ويكون القبول في المستوى الثاني لرياض الأطفال KG2 حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سناً من سن خمس سنوات وأقل من ست سنوات.

وأضافت الوزارة أنه يتم القبول في الصف الأول الابتدائي حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سناً فالأقل، وذلك من سن ست سنوات وأقل من سبع سنوات، ويتم القبول في الصف الثاني الابتدائي حسب ترتيب المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من الأكبر سناً فالأقل وذلك من سن 7 سنوات وأقل من 8 سنوات.